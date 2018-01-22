ЕС остается приверженным концепции сосуществования государств израильтян и палестинцев - глава МИД Бельгии

ЕС по-прежнему считает необходимым урегулировать кризис на Ближнем Востоке через сосуществование двух государств - израильского и палестинского, заявил в понедельник министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

"Но идеальным было бы предпринять мирную инициативу вместе с американцами. Президент (США Дональд - ИФ) Трамп уже объявил некоторое время назад инициативу. Мы ждем этого. Европейский союз готов работать над инициативой, которая шла бы в направлении решения (ближневосточного кризиса - ИФ) через сосуществование двух государств", - сказал Д.Рейндерс по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Глава МИД Бельгии отметил, что такой сигнал ранее был подан Советом ЕС премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, и такой же сигнал направят в понедельник председателю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу.

Он добавил, что ЕС продолжит оставаться первым торговым партнером Израиля и первым донором палестинских властей.

В число главных вопросов заседания Совета ЕС в понедельник входит обсуждение ближневосточного мирного процесса. Главы МИД стран ЕС примут также участие в неформальном обеде с прибывшим в Брюссель М.Аббасом.

Министры иностранных дел ЕС встречались 11 декабря 2017 года в Брюсселе с Б.Нетаньяху.