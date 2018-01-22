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Дальнее зарубежье 22.01.2018 11:57

Заминированный мотоцикл взорвался на рынке в Таиланде, есть жертвы

Бомба взорвалась на рынке в провинции Яла на юге Таиланда, 3 человека погибли, 18 пострадали, сообщает в понедельник газета Bangkok Post.

"Молодой мужчина припарковал мотоцикл возле мясной лавки на рынке Pimolchai в провинции Яла и убежал прочь. Владелица лавки хотела передвинуть мотоцикл, но он взорвался, убив ее и покупателя, который находился рядом", - говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадали 19 человек, они были доставлены в местный госпиталь. Один из пострадавших позже скончался от полученных травм. Многие лавки на рынке также были разрушены.

"Полиция оценила вес разорвавшейся бомбы в 20 кг. По их данным, ко взрыву причастна группа боевиков, активная в этом районе, цель которой - подорвать доверие граждан к правительству", - отмечает издание.

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Тэги: ТАИЛАНД, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]