Заминированный мотоцикл взорвался на рынке в Таиланде, есть жертвы

Бомба взорвалась на рынке в провинции Яла на юге Таиланда, 3 человека погибли, 18 пострадали, сообщает в понедельник газета Bangkok Post.
"Молодой мужчина припарковал мотоцикл возле мясной лавки на рынке Pimolchai в провинции Яла и убежал прочь. Владелица лавки хотела передвинуть мотоцикл, но он взорвался, убив ее и покупателя, который находился рядом", - говорится в сообщении.
В результате взрыва пострадали 19 человек, они были доставлены в местный госпиталь. Один из пострадавших позже скончался от полученных травм. Многие лавки на рынке также были разрушены.
"Полиция оценила вес разорвавшейся бомбы в 20 кг. По их данным, ко взрыву причастна группа боевиков, активная в этом районе, цель которой - подорвать доверие граждан к правительству", - отмечает издание.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Более 40 человек погибли при захвате террористами отеля в афганской столице - СМИ
Азербайджан понимает обеспокоенность Турции в связи с угрозой, исходящей из сирийского Африна – МИД
PASHA Bank увеличил в 2017г активы на 13%, чистая прибыль банка составила около 59 млн манатов
Air France-KLM ведет переговоры о покупке Alitalia - СМИ
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 22 января привлек 250 млн манатов
Разрыв между богатыми и бедными в мире продолжает расти - Oxfam
Интернет-ритейлер Amazon открывает первый оффлайновый супермаркет
СГБ обезвредила преступную сеть, вывезшую незаконно в 2017 году из Азербайджана более $174 млн
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»