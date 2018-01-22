СГБ обезвредила преступную сеть, вывезшую незаконно в 2017 году из Азербайджана более $174 млн

Служба государственной безопасности (СГБ) задержала членов преступной сети, вывезшая в 2017 году из Азербайджана незаконным путем более $174 млн, сообщает отдел по связям с общественностью СГБ.
«В результате проведенных комплексных оперативно-следственных мероприятий выявлена преступная сеть, занимающаяся альтернативным оборотом валюты на «черном рынке». Члены сети в течение 2017 года вывезли незаконным путем $80 млн 731,282 тыс., 5 млрд 270 млн 227,972 тыс. рублей (около $93 млн), 248,915 тыс. евро»,- отмечается в сообщении.
В сообщении СГБ говорится, что операция была проведена в рамках продолжающегося уголовного дела по манипуляции денежным оборотом и контрабанде валютой. Незаконная деятельность преступной сети была пресечена.
По факту задержаны трое граждан Азербайджана, гражданин Грузии и другие участники сети.
В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Ф.Исазаде
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