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Происшествия 22.01.2018 12:13

СГБ обезвредила преступную сеть, вывезшую незаконно в 2017 году из Азербайджана более $174 млн

Служба государственной безопасности (СГБ) задержала членов преступной сети, вывезшая в 2017 году из Азербайджана незаконным путем более $174 млн, сообщает отдел по связям с общественностью СГБ.

«В результате проведенных комплексных оперативно-следственных мероприятий выявлена преступная сеть, занимающаяся альтернативным оборотом валюты на «черном рынке». Члены сети в течение 2017 года вывезли незаконным путем $80 млн 731,282 тыс., 5 млрд 270 млн 227,972 тыс. рублей (около $93 млн), 248,915 тыс. евро»,- отмечается в сообщении.

В сообщении СГБ говорится, что операция была проведена в рамках продолжающегося уголовного дела по манипуляции денежным оборотом и контрабанде валютой. Незаконная деятельность преступной сети была пресечена.

По факту задержаны трое граждан Азербайджана, гражданин Грузии и другие участники сети.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СГБ, ВАЛЮТА, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]