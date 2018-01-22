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Это интересно 22.01.2018 12:32

Интернет-ритейлер Amazon открывает первый оффлайновый супермаркет

Американская Amazon.com Inc., крупнейший в мире интернет-ритейлер, открывает в понедельник первый оффлайновый супермаркет после более чем года тестирования.

В супермаркете Amazon Go, который расположен в американском Сиэтле в здании штаб-квартиры компании, камеры и сенсоры следят за тем, что люди берут с полок и что возвращают обратно, сообщает Firstpost. В результате покупатели кладут в корзину выбранные товары и уходят из магазина, а стоимость покупок автоматически списывается с пользовательского счета Amazon.

До посещения магазина необходимо скачать специальное мобильное приложение. Перед входом в магазин и после завершения покупок телефон необходимо просканировать на специализированном турникете. После выбора определенного товара покупателю необязательно его держать перед считывателем кода или каким-либо подобным устройством.

В Amazon утверждают, что при покупках не используется система распознавания лиц. Представители американских СМИ, которые посетили магазин до официального открытия, отметили, что в магазине установлены десятки видеокамер.

Тестирование подобного магазина на сотрудниках Amazon началось 5 декабря 2016 года. По неподтвержденным сообщениям СМИ, внедряемая технология поначалу плохо срабатывала при большом скоплении людей. За прошедшее время неполадки удалось устранить. Несколько месяцев назад группа сотрудников компании успешно протестировала систему покупок, одевшись в одинаковые костюмы покемонов Пикачу, сообщает Deutsche Welle.

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Тэги: США, AMAZON, МАГАЗИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]