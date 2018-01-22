Турецкий Petkim 26 января разместит евробонды на $500 млн на Ирландской фондовой бирже

Турецкий нефтехимический комплекс Petkim Petrokimya Holding планирует 26 января 2018 года разместить пятилетние еврооблигации в размере $500 млн на Ирландской фондовой бирже, отмечается в информации, размещенной на сайте Государственной платформы публичного раскрытия информации Турции.

«Компания завершила сбор заявок по еврооблигациям, которые планируется разместить на Ирландской фондовой бирже 26 января 2018 года. Евробонды будут размещены под 5,875% годовых, продажная цена составит 99,467% от номинальной стоимости бумаг. Дата погашения – 26 января 2023 года», - отмечается в информации.

Уполномоченными данной сделки выступят Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Plc, Global Markets Limited, Societe Generale, VTB Capital Plc.

Выплаты процентов будут производиться каждые 6 месяцев, начиная с 26 июля 2018 года.

Как сообщалось, Petkim Petrokimya Holding в декабре 2017 года получила одобрение Совета по рынкам капитала Турции на выпуск еврооблигаций на сумму до $500 млн.

Ранее глава Petkim Petrokimya Holding Анар Мамедов сообщил, что компания планирует осуществить эмиссию евробондов в размере до $500 млн для приобретения доли в НПЗ «STAR». При этом уже известно, что Petkim в марте 2019 года станет владельцем 18% акций компании STAR Rafineri A.S., занимающейся строительством данного нефтеперерабатывающего завода.

Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.

Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.

Компания SOCAR Turkey Enerji (турецкая "дочка" SOCAR - ИФ-Аз) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding.

SOCAR Turkiye Enerji 25 октября 2011 года в Измире заложила фундамент НПЗ STAR. Генеральным подрядчиком по строительству завода выступает альянс компаний Tecnicas Reunidas SA, Saipem SpA, GS Engineering & Construction Corp и Itochu, с которым в мае 2013 года был подписан EPC контракт (Engineering, procurement and construction).

Мощность НПЗ составит 10 млн тонн нефти в год. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности. Ввод завода в строй планируется в 2018 году.

Н.Аббасова