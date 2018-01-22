Пресс-релиз

23 января в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» состоится лекторий «Любовь народная. Образ сельского труженика в творчестве Аркадия Пластова», посвященный 125-летию со дня рождения русского художника Аркадия Пластова.
В лектории примут участие специалисты Национального музея истории Азербайджана, известные искусствоведы, художники и музееведы.
В ходе мероприятия будет организован телемост с Музеем А.А. Пластов в городе Ульяновске.
Начало – в 12:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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