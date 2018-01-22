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22.01.2018 12:26

Пресс-релиз

23 января в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» состоится лекторий «Любовь народная. Образ сельского труженика в творчестве Аркадия Пластова», посвященный 125-летию со дня рождения русского художника Аркадия Пластова.
В лектории примут участие специалисты Национального музея истории Азербайджана, известные искусствоведы, художники и музееведы.
В ходе мероприятия будет организован телемост с Музеем А.А. Пластов в городе Ульяновске.
Начало – в 12:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]