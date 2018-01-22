ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 22 января привлек 250 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 250 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"Центробанк 22 января провел очередной депозитный аукцион. ЦБА привлек 250 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 318 млн манатов. Средневзвешенная ставка повысилась до 14,3% (на предыдущем аукционе 15 января - 14,2% - ИФ)", - отметили в банке.
Средства привлечены сроком на 14 дней.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Н.Аббасова
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