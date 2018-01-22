Пресс-релиз

24 января, накануне Дня российского студенчества, в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «АРТ-клуб» состоится открытие персональной выставки выпускницы филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Баку Нины Наримановой «Баланс белого».

Нина Нариманова – молодая бакинская художница, работает в монохромной графике, любимые стили – гиперреализм и абстракционизм. Также увлекается скульптурированием шарнирных кукол и лепкой фигур в трёхмерной компьютерной графике.

Начало – в 17:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов