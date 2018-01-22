Пресс-релиз

C 1 февраля по 15 апреля 2018 года пройдет Международный конкурс чтецов «Живая классика» - соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. Принять участие в нем могут школьники в возрасте от 10 до 17 лет.

Участники из Азербайджана имеют возможность принять участие в конкурсе в режиме онлайн. Для этого необходимо до 10 февраля 2018 года оставить заявку, зарегистрировавшись на интернет-сайте https://youngreaders.ru, записать видеоролик с чтением и разместить его до 1 марта 2018 года на сайте youtube.com и ссылку на видео прислать организаторам по электронной почте на адрес [email protected]

Итоги конкурса будут подведены 15 апреля 2018 года. Победители получат приз - путёвку в Международный детский лагерь «Артек».

Конкурс организован Фондом «Живая классика» при поддержке Минобрнауки России, Россотрудничества, Роспечати, Фонда «Русский мир».

Более подробная информация - https://youngreaders.ru/stages/contest/.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов