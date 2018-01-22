Вице-премьер Турции заявляет о незначительном влиянии военной операции в Сирии на бюджет

Вице-премьер Турции Мехмет Шимшек, отвечающий за экономику страны, заявил в понедельник, что операция турецких вооруженных сил в Сирии "Оливковая ветвь" не окажет значительного влияния на бюджет и экономику Турции, сообщает турецкое издание "Сабах".
"Наши инвесторы могут быть спокойны, влияние будет ограниченным", - заявил он, добавив, что операция будет быстрой и позволит минимизировать террористическую угрозу со стороны курдов.
Операция Турции при поддержке Свободной сирийской армии против курдов в Африне на севере Сирии началась 20 января с авианалетов и артобстрела. На следующий день она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.
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