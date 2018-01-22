Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.078 RUR   0.03 GBR   2.3571 TRY   0.4447

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Янв 25 Янв

Регион 22.01.2018 13:01

Вице-премьер Турции заявляет о незначительном влиянии военной операции в Сирии на бюджет

Вице-премьер Турции Мехмет Шимшек, отвечающий за экономику страны, заявил в понедельник, что операция турецких вооруженных сил в Сирии "Оливковая ветвь" не окажет значительного влияния на бюджет и экономику Турции, сообщает турецкое издание "Сабах".

"Наши инвесторы могут быть спокойны, влияние будет ограниченным", - заявил он, добавив, что операция будет быстрой и позволит минимизировать террористическую угрозу со стороны курдов.

Операция Турции при поддержке Свободной сирийской армии против курдов в Африне на севере Сирии началась 20 января с авианалетов и артобстрела. На следующий день она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ, БЮДЖЕТ


Похожие новости


Нападение Турции на сирийский Африн является свидетельством поддержки турецкими властями террористов - Асад Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку Конгресса сирийского нацдиалога и режим прекращения огня в зонах деэскалации Турция может провести операцию в сирийском Африне вместе с сирийской оппозицией - Эрдоган Эрдоган заявил о готовности Турции начать военную операцию на севере Сирии в любой момент Эрдоган пообещал "пресечь на корню" планы США по созданию "пограничных сил безопасности" в Сирии США играют с огнем, создавая "пограничные силы безопасности" - вице-премьер Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]