Вице-премьер Турции заявляет о незначительном влиянии военной операции в Сирии на бюджет

Вице-премьер Турции Мехмет Шимшек, отвечающий за экономику страны, заявил в понедельник, что операция турецких вооруженных сил в Сирии "Оливковая ветвь" не окажет значительного влияния на бюджет и экономику Турции, сообщает турецкое издание "Сабах".

"Наши инвесторы могут быть спокойны, влияние будет ограниченным", - заявил он, добавив, что операция будет быстрой и позволит минимизировать террористическую угрозу со стороны курдов.

Операция Турции при поддержке Свободной сирийской армии против курдов в Африне на севере Сирии началась 20 января с авианалетов и артобстрела. На следующий день она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.