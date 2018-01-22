Air France-KLM ведет переговоры о покупке Alitalia - СМИ

Франко-голландский авиаперевозчик Air France-KLM SA ведет переговоры о покупке итальянской авиакомпании Alitalia, пишет The Financial Times.

По данным источников издания, назначенные правительством представители Alitalia на прошлой неделе встречались с руководителями AF-KLM в Париже для обсуждения участия франко-голландской компании в аукционе по продаже итальянского авиаперевозчика, возможно, в виде совместной заявки с британским лоукостером easyJet.

Представители AF-KLM и Alitalia отказались от комментариев.

AF-KLM ранее уже делала попытку купить итальянскую авиакомпанию в 2008 году, но тогда она встретила сопротивление со стороны правительства, которое возглавлял Сильвио Берлускони.

В настоящее время в число претендентов на покупку Alitalia входят германская Lufthansa, easyJet, а также инвестфирма Cerberus Capital Management.

Авиакомпания Alitalia-Aereolinee Italiane Internazionali выполнила свой первый рейс в 1947 году.

Некогда государственная Alitalia уже многие годы находится в состоянии кризиса, в мае 2017 года она объявила о банкротстве. Правительство Италии пытается не допустить расчленения компании, в которой работает более 11 тыс. человек.

Для дальнейшего обеспечения полетов Alitalia правительство 13 октября продлило срок действия краткосрочного кредита для этой авиакомпании с ноября 2017 года по сентябрь 2018 года. Кроме того, срок окончательного завершения процедуры продажи Alitalia перенесен с 4 ноября на конец апреля 2018 года.

В 2008 году компания уже признавалась финансово несостоятельной, но власти Италии пошли ей навстречу и списали долги. Однако к 2013 году они вновь накопились и достигли почти 1 млрд евро. В 2014 году авиакомпания Etihad Airways (ОАЭ) купила 49% Alitalia. Однако инвестиции со стороны Etihad Airways не принесли результатов, и Alitalia по-прежнему не приносила прибыли.

В 2016 году убыток Alitalia составил около 500 млн евро, а в первом квартале 2017 года - 200 млн евро, по данным La Repubblica. Официальную отчетность авиаперевозчик последний раз публиковал за 2015 год, чистый убыток по итогам которого равнялся 199 млн евро.

Доля компании на рынке Италии сократилась до 18% в 2015 году по сравнению с 23% в 2007 году. В 2016 году Alitalia перевезла 22,6 млн человек.