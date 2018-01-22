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Дальнее зарубежье 22.01.2018 16:27

В Сирии необходимы условия для проведения выборов и создания новой конституции - глава МИД Франции

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что единственно возможным путем решения сирийского кризиса является создание стабильных условий, позволяющих провести выборы в этой стране и принять новую конституцию.

"Единственное решение для того, чтобы мирный процесс смог стать возможным, состоит в том, чтобы создать стабильную обстановку, которая позволит организовать выборы и составить новую Конституцию", - сказал он в интервью, опубликованном в понедельник во французской газете "Фигаро",

"Подобный подход мог бы послужить основой для консенсуса, в том числе и для русских", - добавил Ж.-И.Ле Дриан.

Говоря о ситуации в Сирии, французский министр отметил, что боевые действия активно продолжаются и "крайне необходимо сделать так, чтобы ситуация стабилизировалась".

"Военные действия продолжаются сейчас в Идлибе, в Африне и в Восточной Гуте. Мы видим, что конфликт начал меняться, в том числе это касается вовлечения Турции для обеспечения собственной безопасности", - сказал он.

Ж.-И.Ле Дриан напомнил, что ввиду обострения ситуации в Сирии Франция выступила с инициативой созвать экстренное заседание СБ ООН.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]