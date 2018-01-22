В Сирии необходимы условия для проведения выборов и создания новой конституции - глава МИД Франции

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что единственно возможным путем решения сирийского кризиса является создание стабильных условий, позволяющих провести выборы в этой стране и принять новую конституцию.
"Единственное решение для того, чтобы мирный процесс смог стать возможным, состоит в том, чтобы создать стабильную обстановку, которая позволит организовать выборы и составить новую Конституцию", - сказал он в интервью, опубликованном в понедельник во французской газете "Фигаро",
"Подобный подход мог бы послужить основой для консенсуса, в том числе и для русских", - добавил Ж.-И.Ле Дриан.
Говоря о ситуации в Сирии, французский министр отметил, что боевые действия активно продолжаются и "крайне необходимо сделать так, чтобы ситуация стабилизировалась".
"Военные действия продолжаются сейчас в Идлибе, в Африне и в Восточной Гуте. Мы видим, что конфликт начал меняться, в том числе это касается вовлечения Турции для обеспечения собственной безопасности", - сказал он.
Ж.-И.Ле Дриан напомнил, что ввиду обострения ситуации в Сирии Франция выступила с инициативой созвать экстренное заседание СБ ООН.
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