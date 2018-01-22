Возвращение беженцев-рохинджа из Бангладеш в Мьянму откладывается

Начало процесса возвращения беженцев из числа народности рохинджа из Бангладеш в Мьянму, назначенное на этот вторник, было перенесено на неопределенный срок, сообщило в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на власти Бангладеш.

По данным уполномоченного Бангладеш по делам беженцев Абула Калама, план возвращения рохиджа на родину столкнулся с многочисленными трудностями.

"Основная (проблема - ИФ) состоит в том, что этот процесс должен быть добровольным", - приводит агентство слова А.Калама.

Он отметил, что власти Бангладеш еще не разработали окончательный вариант пакета документов, который будет необходим беженцам, желающим вернуться на родину.

Кроме того, в Бангладеш еще не завершилось строительство транзитных лагерей для беженцев, добавил А.Калам.

Ранее сообщалось, что Мьянма согласилась принимать по 1,5 тыс. рохинджа в неделю. Процесс возвращения беженцев должен был начаться во вторник 23 января. При этом Бангладеш планировал репатриировать всех рохинджа на родину в течение двух лет.

В период с августа 2017 года в Бангладеш из Мьянмы, опасаясь преследования властей, бежали порядка 650 тыс. рохинджа.

Согласно предыдущему соглашению между странами, за двухлетний период в Мьянму должны были вернуться 156 тыс. человек.