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Дальнее зарубежье 22.01.2018 17:58

Возвращение беженцев-рохинджа из Бангладеш в Мьянму откладывается

Начало процесса возвращения беженцев из числа народности рохинджа из Бангладеш в Мьянму, назначенное на этот вторник, было перенесено на неопределенный срок, сообщило в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на власти Бангладеш.

По данным уполномоченного Бангладеш по делам беженцев Абула Калама, план возвращения рохиджа на родину столкнулся с многочисленными трудностями.

"Основная (проблема - ИФ) состоит в том, что этот процесс должен быть добровольным", - приводит агентство слова А.Калама.

Он отметил, что власти Бангладеш еще не разработали окончательный вариант пакета документов, который будет необходим беженцам, желающим вернуться на родину.

Кроме того, в Бангладеш еще не завершилось строительство транзитных лагерей для беженцев, добавил А.Калам.

Ранее сообщалось, что Мьянма согласилась принимать по 1,5 тыс. рохинджа в неделю. Процесс возвращения беженцев должен был начаться во вторник 23 января. При этом Бангладеш планировал репатриировать всех рохинджа на родину в течение двух лет.

В период с августа 2017 года в Бангладеш из Мьянмы, опасаясь преследования властей, бежали порядка 650 тыс. рохинджа.

Согласно предыдущему соглашению между странами, за двухлетний период в Мьянму должны были вернуться 156 тыс. человек.

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Тэги: БАНГЛАДЕШ, РОХИНДЖА, ВОЗВРАЩЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]