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СНГ 22.01.2018 17:01

Президент Молдавии осудил слова спикера парламента о взыскании с РФ денег за Приднестровье

Заявление спикера парламента Молдавии Андриана Канду о намерении взыскать с России несколько миллиардов долларов за ущерб от "оккупации приднестровского региона" недальновидно и опасно для республики, заявил президент республики Игорь Додон.

"Подобные слова напрямую связаны с предстоящими парламентскими выборами, на которых правящая Демократическая партия (в которой состоит и спикер - ИФ) пытается выставить себя главным гарантом и защитником интересов США и Евросоюза в Молдавии", - заявил И.Додон в понедельник журналистам, комментируя заявление А.Канду.

Молдавский президент подчеркнул признательность российским миротворцам, которые вместе с молдавскими и приднестровскими коллегами уже 25 лет охраняют мир на Днестре.

"Российская миротворческая операция - гарант дальнейшего сохранения мира в регионе, а стратегическое партнерство с Россией - залог сохранения молдавской государственности", - заявил президент республики.

В субботу А.Канду в интервью одному из средств массовой информации Эстонии заявил, что Молдавия может потребовать компенсацию у Российской Федерации "за оккупацию приднестровского региона". Он не исключил заключения контракта с международной специализированной структурой, которая займется оценкой нанесенного вреда российскими военными на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СПИКЕР, ПОЛЕМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]