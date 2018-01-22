Президент Молдавии осудил слова спикера парламента о взыскании с РФ денег за Приднестровье

Заявление спикера парламента Молдавии Андриана Канду о намерении взыскать с России несколько миллиардов долларов за ущерб от "оккупации приднестровского региона" недальновидно и опасно для республики, заявил президент республики Игорь Додон.
"Подобные слова напрямую связаны с предстоящими парламентскими выборами, на которых правящая Демократическая партия (в которой состоит и спикер - ИФ) пытается выставить себя главным гарантом и защитником интересов США и Евросоюза в Молдавии", - заявил И.Додон в понедельник журналистам, комментируя заявление А.Канду.
Молдавский президент подчеркнул признательность российским миротворцам, которые вместе с молдавскими и приднестровскими коллегами уже 25 лет охраняют мир на Днестре.
"Российская миротворческая операция - гарант дальнейшего сохранения мира в регионе, а стратегическое партнерство с Россией - залог сохранения молдавской государственности", - заявил президент республики.
В субботу А.Канду в интервью одному из средств массовой информации Эстонии заявил, что Молдавия может потребовать компенсацию у Российской Федерации "за оккупацию приднестровского региона". Он не исключил заключения контракта с международной специализированной структурой, которая займется оценкой нанесенного вреда российскими военными на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
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