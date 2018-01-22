Тиллерсон побывал в новом здании посольства США в Лондоне

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетил новое здание американского посольства в Лондоне, раскритикованное ранее президентом США Дональдом Трампом, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.
В ходе визита Р.Тиллерсон встретился с послом США в Великобритании Вуди Джонсоном.
Агентство отметило, что запланированную ранее встречу госсекретаря с другими сотрудниками посольства отменили в связи с приостановкой работы правительства США.
Ранее Д.Трамп отменил визит в Лондон, объяснив это недовольством в связи с открытием нового здания посольства США в британской столице.
"Причиной отмены моего визита является то, что я не большой поклонник администрации Обамы, которая за гроши продала прекрасное посольство (США - ИФ) в Лондоне, которое размещалось в лучшем месте, только для того, чтобы построить новое на окраине за $1,2 млрд. Плохая сделка", - написал Д.Трамп тогда в своем Твиттере.
Визит в Лондон стал первой остановкой Р.Тиллерсона в почти недельном турне по Европе.
Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь с 21 по 27 января планирует посетить ряд европейских стран, в частности Великобританию, Францию, Польшу и Швейцарию.
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