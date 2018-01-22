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Дальнее зарубежье 22.01.2018 17:31

Тиллерсон побывал в новом здании посольства США в Лондоне

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетил новое здание американского посольства в Лондоне, раскритикованное ранее президентом США Дональдом Трампом, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

В ходе визита Р.Тиллерсон встретился с послом США в Великобритании Вуди Джонсоном.

Агентство отметило, что запланированную ранее встречу госсекретаря с другими сотрудниками посольства отменили в связи с приостановкой работы правительства США.

Ранее Д.Трамп отменил визит в Лондон, объяснив это недовольством в связи с открытием нового здания посольства США в британской столице.

"Причиной отмены моего визита является то, что я не большой поклонник администрации Обамы, которая за гроши продала прекрасное посольство (США - ИФ) в Лондоне, которое размещалось в лучшем месте, только для того, чтобы построить новое на окраине за $1,2 млрд. Плохая сделка", - написал Д.Трамп тогда в своем Твиттере.

Визит в Лондон стал первой остановкой Р.Тиллерсона в почти недельном турне по Европе.

Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь с 21 по 27 января планирует посетить ряд европейских стран, в частности Великобританию, Францию, Польшу и Швейцарию.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ЛОНДОН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]