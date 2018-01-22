ЕС принял дополнительные санкции по КНДР

Совет ЕС объявил в понедельник о наложении индивидуальных санкций на 17 северных корейцев, вовлеченных в действия по обходу санкций, применяемых в отношении КНДР.

"Совет добавил 17 человек к своему списку лиц, подпадающих под меры замораживания авуаров и ограничения передвижения. Этот список дополняет те, которые были составлены ООН и расширяет и усиливает режим санкций ООН", - говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС.

В документе поясняется, что санкции были приняты для оказания давления на КНДР, учитывая продолжение и ускорение ее ядерной и баллистической программ при вопиющем игнорировании резолюций СБ ООН.

Вошедшие в новый список 17 человек были идентифицированы в связи с их причастностью к незаконной торговой деятельности и к действиям, направленным на обход санкций ООН, в том числе из-за рубежа, отмечается в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

В нем также уточняется, что под автономные санкции ЕС подпадают 58 человек и 10 организаций. Кроме того, 79 физических лиц и 54 юридических внесены в списки ООН.