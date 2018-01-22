SOCAR довела число АЗС в Румынии до 39

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую автозаправочную станцию (АЗС) в Румынии, сообщают румынские СМИ.

«АЗС введена в эксплуатацию во втором по величине городе страны - Брашлове. С учетом данной станции, общее число АЗС под брендом "SOCAR" в Румынии, достигло 39», - отмечают СМИ.

АЗС оснащена по последнему слову техники, имеет установки для подзарядки электромобилей, терминалы для оплаты счетов, коммунальных платежей и прочее оборудование.

В настоящее время АЗС под брендом «SOCAR» функционируют в 18 регионах Румынии.

SOCAR начала свою деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года. До сих пор SOCAR вложила в создание и расширение собственной сети АЗС в Румынии более $70 млн.

Н.Аббасова