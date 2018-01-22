У Турции есть договоренность с Россией по поводу операции в районе Африна - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара имеет договоренности с Москвой относительно операции "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в сирийском Африне.
"Турция не отступится от операции в Африне, и у нее (у Турции - ИФ) есть соглашение с Россией", - приводит слова турецкого президента газета "Йени Шафак".
"Мы нанесли первый удар во время операции "Щит Евфрата" по тем, кто хотел сформировать террористическую зону вдоль наших границ. Речь идет об уничтожении террористической зоны. США поставили 5 тыс. партий военного снаряжения в этот регион. Оно было распределено между террористическими организациями", - отметил Р.Т.Эрдоган.
По его словам, после того как турецкая армия установит контроль над Африном, сирийцы смогут вернуться в свои дома.
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