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Дальнее зарубежье 22.01.2018 16:42

"Сирийские демократические силы" могут направить подкрепление курдам в Африн для сдерживания турецкого наступления - СМИ

"Сирийские демократические силы" (SDF), которым оказывают поддержку США, могут направить подкрепление отрядам курдского ополчения в Африне, сообщают в понедельник сирийские СМИ со ссылкой на слова представителя SDF Кино Гэбриэля.

"Мы на данный момент обсуждаем возможность отправки дополнительных бойцов в Африн", - заявил он.

Представитель SDF также призвал международное сообщество приложить усилия, чтобы остановить военную операцию Турции на территории Сирии.

Операция Турции против курдского ополчения в Африне на севере Сирии началась в субботу с авианалетов и артобстрела. В воскресение она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.

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Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, АФРИН, ПОДКРЕПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]