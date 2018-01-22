"Сирийские демократические силы" могут направить подкрепление курдам в Африн для сдерживания турецкого наступления - СМИ

"Сирийские демократические силы" (SDF), которым оказывают поддержку США, могут направить подкрепление отрядам курдского ополчения в Африне, сообщают в понедельник сирийские СМИ со ссылкой на слова представителя SDF Кино Гэбриэля.

"Мы на данный момент обсуждаем возможность отправки дополнительных бойцов в Африн", - заявил он.

Представитель SDF также призвал международное сообщество приложить усилия, чтобы остановить военную операцию Турции на территории Сирии.

Операция Турции против курдского ополчения в Африне на севере Сирии началась в субботу с авианалетов и артобстрела. В воскресение она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.