"Сирийские демократические силы" могут направить подкрепление курдам в Африн для сдерживания турецкого наступления - СМИ

"Сирийские демократические силы" (SDF), которым оказывают поддержку США, могут направить подкрепление отрядам курдского ополчения в Африне, сообщают в понедельник сирийские СМИ со ссылкой на слова представителя SDF Кино Гэбриэля.
"Мы на данный момент обсуждаем возможность отправки дополнительных бойцов в Африн", - заявил он.
Представитель SDF также призвал международное сообщество приложить усилия, чтобы остановить военную операцию Турции на территории Сирии.
Операция Турции против курдского ополчения в Африне на севере Сирии началась в субботу с авианалетов и артобстрела. В воскресение она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.
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