Операция в Африне должна внести вклад в сохранение территориальной целостности Сирии - Эрдоган

Анкара уважает целостность всех государств и не имеет территориальных претензий к другим странам, операция в Африне направлена на как защиту интересов Турции, так и на защиту и безопасность сирийского народа, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Операция в Африне направлена не только на защиту национальных интересов Турции, но и должна внести вклад в обеспечение территориальной целостности Сирии, защиту и безопасность сирийского народа", - заявил Р.Т.Эрдоган, которого цитирует в понедельник информационное агентство "Анадолу".

"Определенные лица заявляют, что антитеррористическая операция вооруженных сил Турции в Африне направлена против этнических курдов. Я открыто заявляю, что у Турции нет и не было проблем с курдами. Мы стараемся ликвидировать террористическую угрозу у границ Турции", - сказал турецкий лидер.

В конце минувшей недели турецкая армия начала на севере Сирии в районе Африн провинции Алеппо операцию против сирийский курдов из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической организацией.

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что Турция не собирается пересматривать свои планы по антитеррористической операции в Африне. По его словам, Анкара "полна решимости уничтожить зону на севере Сирии, подконтрольную террористам".

Президент Турции также отметил, что операция "Оливковая ветвь" в Африне была согласована с Москвой.

По его словам, Анкара также проинформировала об операции международную коалицию, возглавляемую США.