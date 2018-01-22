Украинская делегация в ПАСЕ примет участие в обсуждении ситуации в Донбассе и закона об образовании

Представители постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 22-26 января в Страсбурге участвуют в первой части сессии ПАСЕ, в рамках которой запланировано обсуждение ситуации на Донбассе, а также отдельных статей закона Украины "Об образовании".
"На январской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы представители постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ примут участие в обсуждении гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью на Донбассе. Также предполагается обсуждение отдельных статей закона Украины "Об образовании", - сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады в понедельник.
Повестка дня сессии предусматривает, в частности, проведение дебатов по различным вопросам: по ситуации с ростом антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе, с израильско-палестинским мирным процессом, по ситуации с защитой детей в вооруженных конфликтах, создание основ современного управления спортом, эффективного футбольного менеджмента, вопросы юридического иммунитета международных организаций и усиление международного регулирования против продажи средств пыток и др.
Согласно информации на сайте ПАСЕ, во вторник состоятся дебаты о гуманитарных последствиях войны в Украине, докладчиком будет представитель Литвы.
Кроме того, на вторник запланированы дебаты о защите и продвижении региональных языков и языков меньшинств в Европе, докладчиком по которым выступит представитель Венгрии.
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