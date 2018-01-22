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СНГ 22.01.2018 18:32

Украинская делегация в ПАСЕ примет участие в обсуждении ситуации в Донбассе и закона об образовании

Представители постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 22-26 января в Страсбурге участвуют в первой части сессии ПАСЕ, в рамках которой запланировано обсуждение ситуации на Донбассе, а также отдельных статей закона Украины "Об образовании".

"На январской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы представители постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ примут участие в обсуждении гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью на Донбассе. Также предполагается обсуждение отдельных статей закона Украины "Об образовании", - сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады в понедельник.

Повестка дня сессии предусматривает, в частности, проведение дебатов по различным вопросам: по ситуации с ростом антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе, с израильско-палестинским мирным процессом, по ситуации с защитой детей в вооруженных конфликтах, создание основ современного управления спортом, эффективного футбольного менеджмента, вопросы юридического иммунитета международных организаций и усиление международного регулирования против продажи средств пыток и др.

Согласно информации на сайте ПАСЕ, во вторник состоятся дебаты о гуманитарных последствиях войны в Украине, докладчиком будет представитель Литвы.

Кроме того, на вторник запланированы дебаты о защите и продвижении региональных языков и языков меньшинств в Европе, докладчиком по которым выступит представитель Венгрии.

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Тэги: УКРАИНА, ПАСЕ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]