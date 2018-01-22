Совет ЕС принял индивидуальные санкции в отношении семи венесуэльских должностных лиц

Совет ЕС принял в понедельник решение ввести ограничительные меры в отношении семи официальных лиц Венесуэлы в связи с тем, что ситуация в этой стране не перестает ухудшаться, сообщила в Брюсселе пресс-служба Совета.

"Эти люди причастны к несоблюдению демократических принципов или принципов правового государства, а также к нарушениям прав человека. Принятые меры включают запрет въезда на территорию ЕС и замораживание авуаров", - говорится в коммюнике.

"Сегодняшнее решение принято в связи с тем, что политическая, социальная и экономическая ситуации в Венесуэле продолжают ухудшаться, и переговоры между правительством и оппозицией пока еще не принесли конкретных результатов. Это решение выражает обеспокоенность Совета нынешним положением дел", - пояснили в Брюсселе.

В коммюнике отмечается, что эти ограничительные меры направлены на "поиск совместного демократического решения, способного обеспечить политическую стабильность в стране и отреагировать на крайние потребности населения".

Данные санкции будут применяться немедленно после принятия этого решения, уточняется в сообщении.

Совет ЕС также напомнил, что 13 ноября 2017 года ввел эмбарго на торговлю с Венесуэлой оружием и снаряжением, которое может быть использовано для репрессий внутри страны.