Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.078 RUR   0.03 GBR   2.3571 TRY   0.4447

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 25 Янв 26 Янв

Дальнее зарубежье 22.01.2018 17:14

ЕС признает право палестинцев рассчитывать на признание Иерусалима столицей двух государств - Могерини

Евросоюз придерживается плана урегулирования палестино-израильской конфронтации путем создания двух государств со столицей в Иерусалиме, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

"Прежде всего, я хочу заверить председателя Махмуда Аббаса и его делегацию, что мы подтверждаем приверженность Европейского союза принципу "двух государств" с Иерусалимом в качестве общей столицы для двух стран: Израиля и Палестины. Это остается позицией ЕС, основанной на договоренностях в Осло и международном консенсусе", - заявила Ф.Могерини.

"Мы поддерживаем принцип создания двух государств, мы осуждаем строительство поселений, которое считаем незаконным с точки зрения международного законодательства", - подчеркнула она.

Д.Трамп в начале декабря 2017 года сообщил о решении перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля, что вызвало бурную реакцию со стороны мусульманских стран и ряда других государств и, по мнению палестинцев, подорвало переговорный процесс с Израилем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Нетаньяху надеется на перенос всех посольств европейских стран в Иерусалим Главы МИД стран ЕС проведут 11 декабря неформальную встречу с премьер-министром Израиля Позиция стран ЕС по статусу Иерусалима является консолидированной - Могерини Могерини призвала США отказаться от любых действий, подрывающих диалог между Израилем и палестинцами Могерини будет представлять ЕС на похоронах Переса Могерини призвала Израиль и Палестину положить конец насилию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]