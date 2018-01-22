ЕС признает право палестинцев рассчитывать на признание Иерусалима столицей двух государств - Могерини

Евросоюз придерживается плана урегулирования палестино-израильской конфронтации путем создания двух государств со столицей в Иерусалиме, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

"Прежде всего, я хочу заверить председателя Махмуда Аббаса и его делегацию, что мы подтверждаем приверженность Европейского союза принципу "двух государств" с Иерусалимом в качестве общей столицы для двух стран: Израиля и Палестины. Это остается позицией ЕС, основанной на договоренностях в Осло и международном консенсусе", - заявила Ф.Могерини.

"Мы поддерживаем принцип создания двух государств, мы осуждаем строительство поселений, которое считаем незаконным с точки зрения международного законодательства", - подчеркнула она.

Д.Трамп в начале декабря 2017 года сообщил о решении перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля, что вызвало бурную реакцию со стороны мусульманских стран и ряда других государств и, по мнению палестинцев, подорвало переговорный процесс с Израилем.