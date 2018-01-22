Совет ЕС по иностранным делам принял стратегию послевоенного восстановления и развития для Ирака

Совет по иностранным делам Евросоюза утвердил подготовленную его внешнеполитическим ведомством стратегию послевоенного восстановления и развития для Ирака.
В принятом в понедельник постановлении главы МИД стран ЕС приветствовали "территориальную победу народа, правительства и вооруженных сил Ирака над "Даиш" при поддержке Глобальной коалиции, членом которой является ЕС".
Победа названа "территориальной", потому что от "Даиш" освобождены территории, но организация пока представляет собой угрозу. Для закрепления успеха ЕС призывает все заинтересованные стороны незамедлительно поддержать Ирак в послевоенном восстановлении и преодолении нестабильности.
"ЕС призывает все заинтересованные стороны в Ираке работать вместе мирным, скоординированным и подотчетным образом над закладкой основ инклюзивного государства, дающего политические, экономические и социальные возможности всем (гражданам), и закрепить недавние военные победы над "Даиш", - говорится в постановлении Совета ЕС.
Стратегия ЕС для Ирака включает семь основных направлений, в том числе сохранение единства, суверенитета и территориальной целостности страны, ее этнического и религиозного разнообразия, установление демократической системы правления, поддержку экономического развития.
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