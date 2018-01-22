Совет Европы встревожен новыми смертными приговорами в Белоруссии

Совет Европы в ответ на вынесение в Минске двух новых смертных приговоров - Вячеславу Сухарко и Александру Жильникову - вновь призвал власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь.

"Два новых смертных приговора, вынесенных 20 января Минским городским судом, являются очень тревожным событием. Мы вновь призываем белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене", - говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя генсека СЕ Даниэля Хольтгена.

Он призвал власти страны не приводить в исполнение смертные приговоры этим людям, а также тем, кому такие приговоры были вынесены ранее.

"Смерть - это не справедливость", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, Минский городской суд после повторного рассмотрения дела в субботу приговорил В.Сухарко и А.Жильникова к смертной казни за убийство молодой пары.

Первый раз Мингорсуд огласил приговор по данному делу 6 марта 2017 года. Тогда В.Сухарко и А.Жильников были приговорены к пожизненному заключению. Верховный суд отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции с новым составом судебной коллегии по уголовным делам.

Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.

Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Беларуси были приведены в исполнение четыре смертных приговора.

В 2017 году были вынесены три смертных приговора. По информации правозащитников, один приговор был приведен в исполнение - в отношении Сергея Острикова, приговоренного к смертной казни в 2016 году.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.