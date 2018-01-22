ЕС определится с датой саммита с Турцией, когда будут выполнены необходимые условия - представитель ЕК

Евросоюз пока не называет никакой даты проведения саммита ЕС-Турция, заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Идея такого саммита, действительно, существует. На данной стадии мы не в состоянии определить точную дату", - ответил пресс-секретарь на вопрос о перспективе созыва этой встречи.

По его словам, она может состояться, "когда мы будем к этому готовы, и когда названные нами условия будут выполнены".

М.Схинас также подтвердил, что одним из условий является освобождение находящихся в Турции под стражей журналистов. Есть и другие, уточнил он, сославшись на заявление 12 января в Софии председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Выступая в столице Болгарии на совместной с премьер-министром Бойко Борисовым пресс-конференции по случаю презентации болгарского председательства, Ж.-К.Юнкер сказал, что при всей важности для Евросоюза отношений с Турцией, перспектива ее вступления в ЕС не улучшится до тех пор, пока в этой стране отправляют в тюрьмы журналистов.

"Как мне уже приходилось говорить, Турция большими шагами удаляется от своих европейских устремлений, и мы посмотрим, каким будет прогресс, которого Турция сумеет добиться в ближайшие месяцы", - отметил глава Еврокомиссии.

"Но не будет никакого прогресса, пока в турецких тюрьмах будут оставаться журналисты", - подчеркнул Ж.-К.Юнкер.