Норвегия и Швеция не видят в РФ военную угрозу и рассчитывают на дальнейшее сотрудничество в Арктике

Представители правительств Норвегии и Швеции рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Россией в Арктике по целому ряду вопросов и не видят в России опасного соседа.
"Россия не представляет военной угрозы для Норвегии", - заявила журналистам министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде на конференции Arctic Frontiers в Тромсё.
Она обратила внимание на продолжающееся сотрудничество России и Норвегии в Арктике: "Несмотря на общеевропейские санкции последних лет, у нас отличное практическое сотрудничество с Россией по многим вопросам, включая меры защиты и обеспечение безопасности в регионе, поисково-спасательные работы, экологические инициативы", - сказала она.
В ходе панельной дискуссии на конференции представитель Европарламента Урмас Паэт, экс-министр иностранных дел Эстонии (2005-2014 годы), выразил озабоченность в связи с геополитической динамикой в арктическом регионе, в том числе в связи с "российской милитаризацией".
"Опираясь на опыт в качестве министра обороны Норвегии, могу сказать, что мы не ожидаем, что потенциальный конфликт начнется на Севере. Возможно, какое-то событие может произойти в Балтийском регионе, и затем его последствия распространятся севернее", - сказала глава МИД Норвегии. В предыдущем правительстве Норвегии И.Э.Сёрейде возглавляла министерство обороны (2013-2017 годы).
Швеция продолжает внимательно следить за деятельностью России в Арктике, включая проекты, связанные с обороной, заявил министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг. "Мы не наивны, но мы рассчитываем на сотрудничество с российской стороной", - сказал он.
"В отличие от многих других регионов мира Арктика не затронута непредсказуемостью, и международное сотрудничество здесь продолжается", - считает глава МИД Норвегии. По словам министра, Арктический совет остается основным международным органом для решения проблем Арктики. Арктический совет создан в 1996 году по инициативе Финляндии, его постоянными членами являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.
"Арктика должна оставаться регионом мирного решения проблем и стабильности, регионом международного диалога", - отметил шведский министр.
Ежегодная международная конференция Arctic Frontiers проводится с 2007 года с участием представителей правительств, бизнеса и научных кругов. Главные темы - устойчивое развитие и международное сотрудничество в Арктике.
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