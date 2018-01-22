В Азербайджан с рабочим визитом прибыл глава международного совета военного спорта

Президентом Международного совета военного спорта (CISM) Абдулхаким Мохаммед Иса Альшан прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

«В рамках визита, который продлится до 25-го января, предусмотрены встречи делегации CISM в министерствах обороны, молодежи и спорта, а также Национальном Олимпийском Комитете»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, стороны проведут обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между CISM и соответствующими структурами Азербайджана.

Ф.Исазаде