Операция Турции в сирийском Африне может подорвать возобновление переговоров в Женеве - Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в понедельник выразила серьезную обеспокоенность в связи с началом Турцией военной операции на севере в Сирии, которая, по мнению Брюсселя, может подорвать мирные переговоры в Женеве.
"Я и мы все очень обеспокоены тем, что в условиях наличия иной военной активности в Сирии эта (операция - ИФ) может серьезно подорвать возобновление переговоров в Женеве, которые, как мы считаем, могут привести Сирию к устойчивому миру и стабильности", - заявила Ф.Могерини.
Она также отметила, что другой момент, которым обеспокоены в Брюсселе в связи с началом турецкой операции в Африне, касается гуманитарных вопросов.
"Нам необходимо убедиться в том, что доступ гуманитарной помощи гарантирован, что гражданское население, люди не страдают от военной активности. Нам нужно убедиться в том, что любая военная активность направлена против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ)", - сказала она.
20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии в районах, занимаемых курдскими военизированными формированиями.
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