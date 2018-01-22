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Дальнее зарубежье 22.01.2018 20:05

Операция Турции в сирийском Африне может подорвать возобновление переговоров в Женеве - Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в понедельник выразила серьезную обеспокоенность в связи с началом Турцией военной операции на севере в Сирии, которая, по мнению Брюсселя, может подорвать мирные переговоры в Женеве.

"Я и мы все очень обеспокоены тем, что в условиях наличия иной военной активности в Сирии эта (операция - ИФ) может серьезно подорвать возобновление переговоров в Женеве, которые, как мы считаем, могут привести Сирию к устойчивому миру и стабильности", - заявила Ф.Могерини.

Она также отметила, что другой момент, которым обеспокоены в Брюсселе в связи с началом турецкой операции в Африне, касается гуманитарных вопросов.

"Нам необходимо убедиться в том, что доступ гуманитарной помощи гарантирован, что гражданское население, люди не страдают от военной активности. Нам нужно убедиться в том, что любая военная активность направлена против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ)", - сказала она.

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии в районах, занимаемых курдскими военизированными формированиями.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]