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Внешняя политика 22.01.2018 20:55

Американская «Black Rock» намерена изучить возможности инвестиций в Азербайджан – глава компании

Компания «Black Rock» (США) намерена изучить возможности инвестиций в Азербайджан, заявил учредитель, глава наблюдательного совета и исполнительный директор компании Лоренс Финк.

Л.Финк «на полях» ежегодного заседания Всемирного экономического форума встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Л.Финк отметил, что намерен посетить в ближайшее время Азербайджан и ознакомиться с возможностями инвестиций в страну»,- отмечает сайт главы азербайджанского государства.

По словам главы «Black Rock», компания с интересом наблюдает за развитием ненефтяного сектора в Азербайджане и проводимыми в этом направлении реформами.

В свою очередь, согласно сообщению, И.Алиев выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между Государственным нефтяным фондом Азербайджана и «Black Rock».

«Black Rock» имеет более 70 представительств в 30 странах мира с инвестиционным портфелем $6.3 млрд.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, «BLACK ROCK», ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]