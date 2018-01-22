Американская «Black Rock» намерена изучить возможности инвестиций в Азербайджан – глава компании

Компания «Black Rock» (США) намерена изучить возможности инвестиций в Азербайджан, заявил учредитель, глава наблюдательного совета и исполнительный директор компании Лоренс Финк.

Л.Финк «на полях» ежегодного заседания Всемирного экономического форума встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Л.Финк отметил, что намерен посетить в ближайшее время Азербайджан и ознакомиться с возможностями инвестиций в страну»,- отмечает сайт главы азербайджанского государства.

По словам главы «Black Rock», компания с интересом наблюдает за развитием ненефтяного сектора в Азербайджане и проводимыми в этом направлении реформами.

В свою очередь, согласно сообщению, И.Алиев выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между Государственным нефтяным фондом Азербайджана и «Black Rock».

«Black Rock» имеет более 70 представительств в 30 странах мира с инвестиционным портфелем $6.3 млрд.

Ф.Исазаде