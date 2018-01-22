Алиев обсудил с главой «LUKOİL» будущие направления сотрудничества с азербайджанской SOCAR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава нефтяной компании «LUKOIL» Вагит Алекперов в понедельник обменялись мнениями по будущим направлениям сотрудничества между SOCAR и российской компанией, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев и В.Алекперов встретились в понедельник в Давосе (Швейцарии) на полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

«И.Алиев и В.Алекперов отметили, что отношения «LUKOIL»-SOCAR успешно развиваются, обменялись мнениями по будущим направлениям сотрудничества»,- говорится в сообщении.

Президент Азербайджана и глава «LUKOIL» также отметили успешную деятельность российской компании в Азербайджане, подчеркнули, что компания более 20 лет вкладывает инвестиции в страну, отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде