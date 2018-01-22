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Внешняя политика 22.01.2018 21:20

Алиев обсудил с главой «LUKOİL» будущие направления сотрудничества с азербайджанской SOCAR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава нефтяной компании «LUKOIL» Вагит Алекперов в понедельник обменялись мнениями по будущим направлениям сотрудничества между SOCAR и российской компанией, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев и В.Алекперов встретились в понедельник в Давосе (Швейцарии) на полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

«И.Алиев и В.Алекперов отметили, что отношения «LUKOIL»-SOCAR успешно развиваются, обменялись мнениями по будущим направлениям сотрудничества»,- говорится в сообщении.

Президент Азербайджана и глава «LUKOIL» также отметили успешную деятельность российской компании в Азербайджане, подчеркнули, что компания более 20 лет вкладывает инвестиции в страну, отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, SOCAR, LUKOIL, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]