В Грузии задержали еще одного подозреваемого в пособничестве террористам, ликвидированным в Тбилиси два месяца назад

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии в понедельник сообщила о задержании в Тбилиси еще одного подозреваемого в пособничестве террористам, в частности, нейтрализованной в конце ноября прошлого года преступной группе, которую возглавлял предполагаемый организатор теракта в аэропорту в Стамбуле Ахмед Чатаев.

Согласно распространенной в понедельник СГБ информации, сотрудники контртеррористического департамента ведомства задержали гражданина Грузии Анатолия Бердзенишвили.

"Следствием на данном этапе установлено, что задержанный А.Бердзенишвили посещал Турцию с целью оказания помощи А.Чатаеву и членам его группировки", - заявляют в СГБ.

В спецслужбе отмечают, что А.Бердзенишвили вместе с двумя ранее задержанными Зурабом Горнакашвили и Зурабом Идоидзе помогли террористам добраться до так называемой "зеленой линии" границы, откуда впоследствии А.Чатаев и его сообщники проникли на территорию Грузии.

По информации СГБ, расследование ведется по статье, которой инкриминируется финансирование терроризма, другая материальная поддержка или обеспечение ресурсами террористической деятельности, что привело к тяжелым последствиям.

Указанное преступление подразумевает лишения свободы от 17-20 лет до пожизненного заключения.

В декабре прошлого года СГБ сообщила о задержании шестерых подозреваемых в пособничестве террористам в Грузии и еще одного подозреваемого в Турции.

Между тем, один из подозреваемых - 19-летний Темирлан Мачаликашвили, которого пытались задержать в Панкисском ущелье Грузии, во время задержания был тяжело ранен и впоследствии скончался в больнице.

Как сообщалось, в ходе спецоперации в грузинской столице, продолжавшейся более 20 часов с 21 по 22 ноября прошлого года, в квартире многоэтажного дома были ликвидированы трое террористов, в том числе А.Чатаев, а один был задержан до начала боя. В результате боестолкновения был убит один и ранены несколько спецназовцев.

А.Чатаев родился в 1980 году в Ведено. Принимал участие в военных действиях в Чечне на стороне экстремистов. По некоторым данным, прошел подготовку в лагерях одного из лидеров террористов Хаттаба. Во время боевых действий лишился руки и получил прозвище "Однорукий Ахмед".

Россия разыскивала А.Чатаева с начала 2003 года как представителя лидера боевиков Доку Умарова. Его несколько раз задерживали в европейских странах, но отпускали, поскольку ему было предоставлено право на убежище в Австрии.

В 2012 году в результате проведенной грузинским спецназом операции в Лопотском ущелье он лишился ноги, был задержан, но позднее вновь отпущен.

В 2015 году Минфин США внес А.Чатаева в санкционный список, как имеющего связи с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

28 июня 2016 года в стамбульском аэропорту имени Ататюрка прогремели несколько взрывов. Жертвами стали 45 человека, около 240 получили ранения. Турецкие власти назвали А.Чатаева подозреваемым в организации теракта.