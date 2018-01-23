Турция стала второй страной НАТО, закупившей системы ПВО дальнего действия российского производства

Контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 подписан, это вторая страна Североатлантического альянса, вооруженные силы которой будут оснащены комплексами противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия российского производства.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе турне по странам Юго-восточной Азии сообщил во вторник, что контракт с Турцией по С-400 подписан, еще с несколькими странами ведутся переговоры на поставки ЗРС этого типа.

В российской делегации, сопровождающей С.Шойгу отмечают, что Турция стала второй страной НАТО, у которой будут ЗРС дальнего действия российского производства. До последнего времени Греция была единственной страной Североатлантического альянса, которая успешно развивала военно-техническое сотрудничество с Россией. В частности на вооружении греческой армии есть ЗРС С-300 ПМУ1.

Как завил С.Шойгу в ходе турне, "сегодня два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надежную противовоздушную оборону (ПВО) в Хмеймиме и Тартусе. Это уникальные комплексы с непревзойденными ни кем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО", - заявил С.Шойгу в ходе турне по странам юго-восточной Азии.

По словам министра, "заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности ближневосточного региона и юго-восточной Азии".

"Сейчас ведется соответствующая переговорная работа", - сказал С.Шойгу.

Российские предприятия с 1998 года поставили в Грецию десятки зенитно-ракетных комплексов "ТОР-М1" и "Оса-АКМ", противотанковых ракетных комплексов "Корнет", комплексов управляемого артиллерийского вооружения "Краснополь-М1", три современных десантных корабля на воздушной подушке типа "Зубр". На острове Крит дислоцирован доставленная с Кипра ЗРС С-300. Сообщалось, что между РФ и Грецией идут переговоры о техническом обслуживании ряда ракетных комплексов и закупке новых ракет С-300.

Первоначально ЗРС С-300 ПМУ1 была приобретена в 1999 году Кипром. Эта покупка вызвала волну протестов со стороны Турции, после чего ЗРС была передислоцирована на греческий остров Крит. В 2007 году ЗРС перешла в собственность Греции.