Контракт на поставку Турции систем ПВО С-400 заключен - Шойгу

Ряд государств Ближнего Востока и Юго-восточной Азии намерены приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 как это сделала недавно Турция, переговоры уже ведутся, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надежную противовоздушную оборону (ПВО) в Хмеймиме и Тартусе. Это уникальные комплексы с непревзойденными ни кем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО", - заявил С.Шойгу в ходе турне по странам Юго-восточной Азии.

По словам министра, "заинтересованной в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности ближневосточного региона и Юго-восточной Азии".

"Сейчас ведется соответствующая переговорная работа", - сказал С.Шойгу

Он также отметил, что Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии при борьбе с международным терроризмом.

"Прежде всего это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие сухопутных войск, сил специальных операций и на отдельном месте российские системы ПВО. Речь идет не только о таких комплексах, как "Панцирь", которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400", - сказал С.Шойгу.

При этом он подчеркнул, что "без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира".

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.