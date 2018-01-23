Контракт на поставку Турции систем ПВО С-400 заключен - Шойгу

Ряд государств Ближнего Востока и Юго-восточной Азии намерены приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 как это сделала недавно Турция, переговоры уже ведутся, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.
"Сегодня два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надежную противовоздушную оборону (ПВО) в Хмеймиме и Тартусе. Это уникальные комплексы с непревзойденными ни кем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО", - заявил С.Шойгу в ходе турне по странам Юго-восточной Азии.
По словам министра, "заинтересованной в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности ближневосточного региона и Юго-восточной Азии".
"Сейчас ведется соответствующая переговорная работа", - сказал С.Шойгу
Он также отметил, что Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии при борьбе с международным терроризмом.
"Прежде всего это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие сухопутных войск, сил специальных операций и на отдельном месте российские системы ПВО. Речь идет не только о таких комплексах, как "Панцирь", которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400", - сказал С.Шойгу.
При этом он подчеркнул, что "без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира".
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Представители России и ООН обсудили карабахский конфликт
Азербайджанский журнал признал Путина "Человеком Года" в 2017 году за вклад в азербайджано-российские отношения
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 110 раз - Минобороны Азербайджана
Новое месторождение газа открыто в Узбекистане
Дефицит бюджета Великобритании в декабре упал до минимума за 17 лет
В Азербайджане в 2017г поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,7%, птиц - увеличилось на 25%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб один человек – МВД
Разрыв между богатыми и бедными в мире продолжает расти - Oxfam
Интернет-ритейлер Amazon открывает первый оффлайновый супермаркет
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку отметили 110-летие лауреата Нобелевской премии Льва Ландау
Началась регистрация на 4-й CEO Lunch Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»