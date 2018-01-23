Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0842 RUR   0.0301 GBR   2.3777 TRY   0.4493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Янв 26 Янв

Регион 23.01.2018 10:41

Контракт на поставку Турции систем ПВО С-400 заключен - Шойгу

Ряд государств Ближнего Востока и Юго-восточной Азии намерены приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 как это сделала недавно Турция, переговоры уже ведутся, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надежную противовоздушную оборону (ПВО) в Хмеймиме и Тартусе. Это уникальные комплексы с непревзойденными ни кем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО", - заявил С.Шойгу в ходе турне по странам Юго-восточной Азии.

По словам министра, "заинтересованной в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности ближневосточного региона и Юго-восточной Азии".

"Сейчас ведется соответствующая переговорная работа", - сказал С.Шойгу

Он также отметил, что Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии при борьбе с международным терроризмом.

"Прежде всего это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие сухопутных войск, сил специальных операций и на отдельном месте российские системы ПВО. Речь идет не только о таких комплексах, как "Панцирь", которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400", - сказал С.Шойгу.

При этом он подчеркнул, что "без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира".

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, С400, КОНТРАКТЫ


Похожие новости


У Турции есть договоренность с Россией по поводу операции в районе Африна - Эрдоган Турция одобрила строительство 2-й нитки "Турецкого потока", уже построено 760 км по двум ниткам Анкара продолжит диалог с Москвой по операции в Африне - министр обороны Турции Начальник генштаба Турции отправился в Россию на переговоры с начальником генштаба РФ - СМИ Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку Конгресса сирийского нацдиалога и режим прекращения огня в зонах деэскалации Эрдоган пока не планирует обсуждать ситуацию в Сирии с Трампом, продолжает контакты с Путиным - турецкие СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]