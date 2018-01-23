Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за 11 месяцев 2017г увеличились на 5%

Объем грузоперевозок по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-ноябрь 2017 года составил 47 млн 781,8 тыс. тонн, что на 4,7% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.
По данным Госкомстата, 11 млн 861,3 тыс. тонн или 24,8% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 29 млн 275,5 тыс. тонн или 61,3% - автомобильный, 6 млн 645 тыс. тонн или 13,9% - морской транспорт.
На долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-ноябрь 2017 года пришлось 9 млн 142,5 тыс. тонн или 19,1% от общего объема грузоперевозок по данному коридору. Рост по сравнению с показателем 11 месяцев 2016 года составил на 33,1%.
Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).
Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.
Н.Аббасова
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