Один человек погиб на горнолыжном курорте в Японии в результате схода лавины, вызванного извержением вулкана

Один служащий сухопутных Сил самообороны Японии стал жертвой снежной лавины на международном горнолыжном курорте Кусацу в японской префектуре Гумма (остров Хонсю), сообщает во вторник японский телеканал Эн-эйч-кей.
Лавина возникла после того, как утром во вторник неподалеку от курорта стал извергаться вулкан Кусацу-Сиранэ.
Различные травмы также получили 10 человек, включая шестерых военнослужащих, которые тренировались на этом курорте.
Власти эвакуировали из этого района 80 человек. Извержение привело к перебоям в электроснабжении на курорте.
В настоящий момент метеорологи повысили уровень опасности Кусацу-Сиранэ до третьего уровня из пяти возможных. Эн-эйч-кей отмечает, что это означает запрет на нахождение вблизи этого вулкана.
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