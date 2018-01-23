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Дальнее зарубежье 23.01.2018 10:36

Один человек погиб на горнолыжном курорте в Японии в результате схода лавины, вызванного извержением вулкана

Один служащий сухопутных Сил самообороны Японии стал жертвой снежной лавины на международном горнолыжном курорте Кусацу в японской префектуре Гумма (остров Хонсю), сообщает во вторник японский телеканал Эн-эйч-кей.

Лавина возникла после того, как утром во вторник неподалеку от курорта стал извергаться вулкан Кусацу-Сиранэ.

Различные травмы также получили 10 человек, включая шестерых военнослужащих, которые тренировались на этом курорте.

Власти эвакуировали из этого района 80 человек. Извержение привело к перебоям в электроснабжении на курорте.

В настоящий момент метеорологи повысили уровень опасности Кусацу-Сиранэ до третьего уровня из пяти возможных. Эн-эйч-кей отмечает, что это означает запрет на нахождение вблизи этого вулкана.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КУРОРТ, ЛАВИНА, ПОГИБШИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]