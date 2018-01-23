Президент Таджикистана подписал постановление о переименовании городов Курган-Тюбе и Сарбанд

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление правительства республики о переименовании города Курган-Тюбе в Бохтар и города Сарбанд в Леваканд, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

"Город Курган-Тюбе переименован в Бохтар, город Сарбанд - в Леваканд", - говорится в сообщении пресс-службы.

В постановлении также говорится о переименовании ряда других населенных пунктов республики, отмечается в сообщении.

Постановление правительства Таджикистана направлено для рассмотрения в Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистан - верхнюю палату парламента страны.