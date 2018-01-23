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СНГ 23.01.2018 11:03

Президент Таджикистана подписал постановление о переименовании городов Курган-Тюбе и Сарбанд

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление правительства республики о переименовании города Курган-Тюбе в Бохтар и города Сарбанд в Леваканд, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

"Город Курган-Тюбе переименован в Бохтар, город Сарбанд - в Леваканд", - говорится в сообщении пресс-службы.

В постановлении также говорится о переименовании ряда других населенных пунктов республики, отмечается в сообщении.

Постановление правительства Таджикистана направлено для рассмотрения в Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистан - верхнюю палату парламента страны.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГОРОДА, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]