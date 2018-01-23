Производство химпродукции в Азербайджане за 2017г увеличилось на 16,5%

Химические предприятия Азербайджана в 2017 году увеличили объем производства по сравнению с 2016 годом на 16,5%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"За 2017 год в республике произведено химической, фармацевтической, резиновой и пластмассовой продукции на общую сумму 737,7 млн манатов. При этом рост объема производства химпродукции за 2017 год составил 16,5%, резиновых и пластмассовых изделий – 71,7%. Производство фармацевтической продукции выросло в 2,5 раза», - отметили в комитете.

Согласно статданным, в 2017 году рост зафиксирован в производстве азота на 4%, до 23 млн 220,7 тыс. кубометров, изопропилового спирта – на 32,9% - до 11 тыс. 885,4 тонн, метанола – в 2,3 раза, до 265,8 тыс. тонн, лакокрасочной продукции – на 24,3% - до 9 тыс. 816,7 тонн, прочих органических композиционных растворителей – на 3,7% - до 11 тыс. 838,5 тонн.

Спад в отчетном году имел место в производстве йода – на 4,4%, до 198,5 тонн, кислорода – на 56%, до 3 млн 527,2 тыс. кубометров, пропилена – на 7,2%, до 48,5 тыс. тонн, полиэтилена – на 7%, до 93,2 тыс. тонн, этилена – на 7,2%, до 96,1 тыс. тонн.

Н.Аббасова