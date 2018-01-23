Сбежавший на Юг северокорейский солдат мог совершить убийство на родине - СМИ

Военнослужащий Корейской народной армии, которому в конце ноября 2017 года удалось пересечь разграничительную линию между КНДР и Южной Кореей, может быть преступником, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на собственные источники.
Собеседники южнокорейской газеты "Тунга ильбо" отмечают, что во время допроса военнослужащий признался следователям, что совершил ряд преступлений на территории КНДР, в том числе убийство.
Официальные власти и представители следствия не комментируют данную информацию, отмечая, что допрос солдата еще не завершен.
22 ноября в южнокорейский госпиталь был доставлен военнослужащий Корейской народной армии КНДР, получивший несколько огнестрельных ранений при пересечении демилитаризованной зоны между Севером и Югом. Врачи должны принять решение о выписке восстанавливающегося после операций солдата до конца этой недели.
Между Сеулом и Пхеньяном нет договора об экстрадиции, власти Южной Кореи могут не выдавать КНДР обвиняемого в преступлениях на территории соседнего государства.
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