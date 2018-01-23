Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0842 RUR   0.0301 GBR   2.3777 TRY   0.4493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Янв 26 Янв

Дальнее зарубежье 23.01.2018 11:29

Сбежавший на Юг северокорейский солдат мог совершить убийство на родине - СМИ

Военнослужащий Корейской народной армии, которому в конце ноября 2017 года удалось пересечь разграничительную линию между КНДР и Южной Кореей, может быть преступником, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Собеседники южнокорейской газеты "Тунга ильбо" отмечают, что во время допроса военнослужащий признался следователям, что совершил ряд преступлений на территории КНДР, в том числе убийство.

Официальные власти и представители следствия не комментируют данную информацию, отмечая, что допрос солдата еще не завершен.

22 ноября в южнокорейский госпиталь был доставлен военнослужащий Корейской народной армии КНДР, получивший несколько огнестрельных ранений при пересечении демилитаризованной зоны между Севером и Югом. Врачи должны принять решение о выписке восстанавливающегося после операций солдата до конца этой недели.

Между Сеулом и Пхеньяном нет договора об экстрадиции, власти Южной Кореи могут не выдавать КНДР обвиняемого в преступлениях на территории соседнего государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, СОЛДАТ, ПРИЗНАНИЕ


Похожие новости


Южная Корея готова без нарушения санкций финансово поддержать участие КНДР в Олимпиаде-2018 В Сеуле заявляют, что будут стремиться к организации регулярных переговоров на высоком уровне с КНДР Пхеньян и Сеул согласовали выступление спортсменов из КНДР в четырех видах спорта на Олимпиаде-2018 Президент Южной Кореи поддерживает идею единой корейской женской хоккейной команды на Олимпиаде Трамп заявил, что ему нравится ситуация с переговорами между Пхеньяном и Сеулом Президент Южной Кореи готов к переговорам с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]