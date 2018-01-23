Вулкан Майон на Филиппинах продолжает выбрасывать лаву, более 40 тыс. человек эвакуированы

Проснувшийся на Филиппинах вулкан Майон продолжает проявлять активность, выбрасывая лаву и столбы пепла, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.
Согласно данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, выбросы лавы достигают 700 метров в высоту, а столбы пепла поднимаются на три километра.
Из-за активности вулкана на данный момент эвакуировали уже более 40 тыс. человек.
Местные власти предупреждают, что в ближайшее время может начаться еще более сильное извержение вулкана. Накануне уровень опасности был повышен до четвертой из пяти возможных категорий.
Вулкан проявляет активность с прошлой недели. Он расположен в провинции Албай в 340 км от столицы Филиппин - Манилы. Его первое извержение было зафиксировано в 1616 году, а самое смертоносное - в 1814 году, тогда погибли 1,2 тыс. человек. Вулкан популярен среди альпинистов, в 2013 году во время извержения на нем погибли пять туристов.
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