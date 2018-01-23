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Дальнее зарубежье 23.01.2018 11:08

Вулкан Майон на Филиппинах продолжает выбрасывать лаву, более 40 тыс. человек эвакуированы

Проснувшийся на Филиппинах вулкан Майон продолжает проявлять активность, выбрасывая лаву и столбы пепла, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, выбросы лавы достигают 700 метров в высоту, а столбы пепла поднимаются на три километра.

Из-за активности вулкана на данный момент эвакуировали уже более 40 тыс. человек.

Местные власти предупреждают, что в ближайшее время может начаться еще более сильное извержение вулкана. Накануне уровень опасности был повышен до четвертой из пяти возможных категорий.

Вулкан проявляет активность с прошлой недели. Он расположен в провинции Албай в 340 км от столицы Филиппин - Манилы. Его первое извержение было зафиксировано в 1616 году, а самое смертоносное - в 1814 году, тогда погибли 1,2 тыс. человек. Вулкан популярен среди альпинистов, в 2013 году во время извержения на нем погибли пять туристов.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ВУЛКАН, АКТИВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]