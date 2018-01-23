Южнокорейская делегация прибыла в КНДР в рамках подготовки к Олимпийским играм

Делегация Южной Кореи прибыла в КНДР для осмотра объектов, на которых должны состояться культурные и спортивные мероприятия, приуроченные к началу зимней Олимпиады в Пхенчхане, сообщил во вторник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

По его данным, делегация представителей южнокорейского правительства в ходе трехдневного визита в КНДР посетит окрестности горы Кымгансан, горнолыжный курорт Масикрен, а также аэродром Калма, расположенные на востоке страны.

Телеканал отметил, что это первый официальный визит чиновников из Южной Кореи в КНДР за почти два года. Последний раз представители южнокорейского правительства посещали Северную Корею в феврале 2016 года.

Ранее делегация КНДР побывала в Южной Корее с целью проверки площадок выступления северокорейских художественных коллективов на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Договоренность об участии северокорейских спортсменов в выступлениях была достигнута ранее на министерских переговорах между Севером и Югом.