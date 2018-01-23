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Дальнее зарубежье 23.01.2018 12:01

Южнокорейская делегация прибыла в КНДР в рамках подготовки к Олимпийским играм

Делегация Южной Кореи прибыла в КНДР для осмотра объектов, на которых должны состояться культурные и спортивные мероприятия, приуроченные к началу зимней Олимпиады в Пхенчхане, сообщил во вторник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

По его данным, делегация представителей южнокорейского правительства в ходе трехдневного визита в КНДР посетит окрестности горы Кымгансан, горнолыжный курорт Масикрен, а также аэродром Калма, расположенные на востоке страны.

Телеканал отметил, что это первый официальный визит чиновников из Южной Кореи в КНДР за почти два года. Последний раз представители южнокорейского правительства посещали Северную Корею в феврале 2016 года.

Ранее делегация КНДР побывала в Южной Корее с целью проверки площадок выступления северокорейских художественных коллективов на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Договоренность об участии северокорейских спортсменов в выступлениях была достигнута ранее на министерских переговорах между Севером и Югом.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ОЛИМПИАДА, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]