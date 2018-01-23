Лондонский вокзал Чаринг-Кросс эвакуирован из-за утечки газа

Лондонский вокзал Чаринг-Кросс был закрыт в ночь с понедельника на вторник в связи с обнаруженной неподалеку утечкой газа, сообщает Sky News.
Также были закрыты прилегающие к вокзалу гостиница и ночной клуб, всего было эвакуировано около 1450 человек.
Движение по проспекту Стрэнд, одной из центральных улиц Лондона, полностью перекрыто. На месте утечки, причина которой не сообщается, работают инженерные службы.
Вокзал находится в самом центре Лондона, неподалеку от Трафальгарской площади. Это один из самых оживленных вокзалов в стране, через него в столицу приезжают многие британцы, живущие в пригородах и работающие в Лондоне.
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