Президент России Владимир Путин поздравил российский экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева с победой в авторалли-рейде "Дакар-2018".

"Поздравляю вас с триумфом в авторалли-рейде "Дакар-2018" среди грузовиков.

За многолетнюю историю этих знаменитых соревнований "КАМАЗ-мастер" неоднократно завоёвывал самые почётные награды и титулы. И сегодня российские гонщики вновь поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. Этот успех стал замечательным подарком к 30-летию команды и ещё раз убедительно продемонстрировал уникальное мастерство её участников, их умение бороться и побеждать", - говорится в телеграмме, опубликованной во вторник на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что экипаж Э.Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем 13-го этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.