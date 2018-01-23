Президент России Владимир Путин поздравил российский экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева с победой в авторалли-рейде "Дакар-2018".
"Поздравляю вас с триумфом в авторалли-рейде "Дакар-2018" среди грузовиков.
За многолетнюю историю этих знаменитых соревнований "КАМАЗ-мастер" неоднократно завоёвывал самые почётные награды и титулы. И сегодня российские гонщики вновь поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. Этот успех стал замечательным подарком к 30-летию команды и ещё раз убедительно продемонстрировал уникальное мастерство её участников, их умение бороться и побеждать", - говорится в телеграмме, опубликованной во вторник на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что экипаж Э.Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем 13-го этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.
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