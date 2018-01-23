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СНГ 23.01.2018 12:18

Путин поздравил экипаж команды "КАМАЗ-мастер" с победой на "Дакар-2018"

Президент России Владимир Путин поздравил российский экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева с победой в авторалли-рейде "Дакар-2018".

"Поздравляю вас с триумфом в авторалли-рейде "Дакар-2018" среди грузовиков.

За многолетнюю историю этих знаменитых соревнований "КАМАЗ-мастер" неоднократно завоёвывал самые почётные награды и титулы. И сегодня российские гонщики вновь поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. Этот успех стал замечательным подарком к 30-летию команды и ещё раз убедительно продемонстрировал уникальное мастерство её участников, их умение бороться и побеждать", - говорится в телеграмме, опубликованной во вторник на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что экипаж Э.Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем 13-го этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, "КАМАЗ", "ДАКАР"


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]