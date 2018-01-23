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Дальнее зарубежье 23.01.2018 12:27

"Аль-Каида" призывает мусульман к борьбе со сторонниками признания Иерусалима столицей Израиля

Один из ключевых лидеров террористической организации "Аль-Каида" Халиф Батарфи во вторник выпустил обращение, в котором призвал мусульман совершать атаки против евреев и американцев после того, как Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля, сообщает американский исследовательский центр SITE, специализирующийся в частности на наблюдении за активностью экстремистов в интернете.

В конце 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля, что повлекло бурную реакцию со стороны мусульман во всем мире. Союзники США в Европе также осудили решение Белого дома, подрывающее процесс примирения между израильтянами и палестинцами.

22 января 2018 года вице-президент США Майк Пенс во время выступления в израильском парламенте пообещал, что США перенесут посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим к концу 2019 года.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АЛЬ/КАИДА, ИЕРУСАЛИМ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]