Несколько десятков человек задержаны в Турции по подозрению в поддержке запрещенных организаций в соцсетях

Сотрудники турецких сил безопасности задержали 51 человека по подозрению в популяризации запрещенной в стране "Партии демократического союза" (ПДС) и Рабочей партии Курдистана (РПК) в социальных сетях, сообщает во вторник турецкое издание "Хюрриет".

Расследование против интернет-пользователей, которые поддерживали в социальных сетях и медиа ПДС и РПК, инициировано региональными прокуратурами в Анкаре, Ване, Диярбакыре, Мардине, Муше и Стамбуле.