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Регион 23.01.2018 12:38

Несколько десятков человек задержаны в Турции по подозрению в поддержке запрещенных организаций в соцсетях

Сотрудники турецких сил безопасности задержали 51 человека по подозрению в популяризации запрещенной в стране "Партии демократического союза" (ПДС) и Рабочей партии Курдистана (РПК) в социальных сетях, сообщает во вторник турецкое издание "Хюрриет".

Расследование против интернет-пользователей, которые поддерживали в социальных сетях и медиа ПДС и РПК, инициировано региональными прокуратурами в Анкаре, Ване, Диярбакыре, Мардине, Муше и Стамбуле.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, СОЦСЕТИ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]