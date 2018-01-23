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Дальнее зарубежье 23.01.2018 12:44

Bacardi покупает производителя премиальной текилы Patron, стоимость компании оценена в $5,1 млрд

Один из ведущих производителей алкогольных напитков Bacardi Ltd. сообщил о приобретении производителя премиальной текилы Patron Spirits International AG.

В рамках сделки, закрытие которой планируется в первой половине 2018 года, стоимость Patron оценена в $5,1 млрд. Ранее Bacardi владела 30% акций компании.

Элитная текила является одним из самых популярных крепких напитков в последние годы. Согласно данным отраслевой организации IWSR, продажи обычной текилы в 2016 году выросли на 5,3%, тогда как продажи премиальной текилы и мескаля (напиток, который также делается из агавы) взлетели на 35%. В США рынок элитной текилы вырос более чем в восемь раз с 2002 по 2016 год.

По прогнозам Bacardi, после приобретения Patron компания станет лидером в сегменте ультрапремиальных крепких спиртных напитков в США и займет второе место в сегменте крепких напитков в целом по показателю стоимости продаваемой продукции.

Patron была основана в 1989 году миллиардером Джоном Полом Дехория, который останется почетным председателем правления компании после ее вхождения в состав Bacardi. Компания выпускает ежегодно около 3 млн ящиков текилы (36 млн бутылок). Цены на бутылку начинаются от $45 и могут достигать нескольких тысяч долларов за бутылку специальных ограниченных серий. Помимо текилы, Patron производит ром Pyrat и является дистрибьютором водки Ultimat.

Bacardi была основана на Кубе в 1862 году. Компания владеет свыше 200 брендов напитков, которые продаются в 170 странах мира. В фирме работают около 5,5 тыс. сотрудников.

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Тэги: МИР, КОМПАНИИ, НАПИТКИ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]