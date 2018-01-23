В Таджикистане экстремист, экстрадированный из Афганистана, приговорен к 5 годам колонии

Суд в Душанбе по обвинению в причастности к экстремистскому движению "Салафия" приговорил к пяти годам колонии гражданина Таджикистана экстрадированного из Афганистана, сообщили во вторник в пресс-центре генеральной прокуратуры Таджикистана.
"Суд района Исмоили Сомони города Душанбе признал Хасанова Дж. К. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 -3 часть 2 УК РТ (участие в деятельности запрещенных политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации экстремистской направленности)", - говорится в сообщении.
Дж.Хасанов в феврале 2016 уехал на работу в Москву, где через интернет-сеть "Зелло" познакомился с активистом экстремистского течения "Салафия" "Абдулло", сообщили в пресс-центре.
"С целью вступления в это течение по предложению "Абдулло" Хасанов 21 мая 2017 года рейсом Москва-Тегеран прибыл в Иран. После этого он пересек ирано-афганскую границу и достиг Кабула. В результате предпринятых совместных мер, он был задержан в афганской столице и переправлен в Таджикистан", - сообщили в генпрокуратуре республики.
Салафизм - направление в исламе, представители которого призывают верующих ориентироваться на пример "праведных предков", "салафов", то есть сподвижников пророка Мухаммеда и их последователей. Основной особенностью салафитов является крайний буквализм в толковании ими исламских источников, а также нетерпимость к инакомыслящим, пропаганда насилия по отношению к несогласным. Часто термин "салафизм" отождествляется с понятием "ваххабизм".
В светских мусульманских странах, в частности в республиках Центральной Азии, "Салафию" считают экстремистским течением.
Верховный суд Таджикистана 8 января 2009 года запретил салафизм на территории республики, а 8 декабря 2014 года решением Верховного суда это течение было признано экстремистским.
Власти Таджикистана ранее заявляли, что большинство участвовавших в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне террористической группировки "Исламское государство" граждан страны были последователями течения "Салафия".
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