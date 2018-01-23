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СНГ 23.01.2018 13:29

Молдавские пограничники не пустили в страну съемочную группу телеканала RTVI

Съемочную группу телеканала RTVI не пустили в Кишинев, сообщили "Интерфаксу" в Пограничной полиции Молдавии.

По их словам, журналист и оператор не смогли подтвердить цель визита. Минувшей ночью их задержали в кишиневском аэропорту, после чего отправили в Москву.

Журналист Марианна Минскер заявила в социальных сетях, что визит был согласован на уровне президентской администрации.

"Несмотря на то, что журналисты предъявили пограничникам официальное приглашение от президента страны и письмо от RTVI с подтверждением цели визита, съемочной группе отказали во въезде в Молдову", - сообщается на сайте rtvi.com.

"На пограничном контроле у нас забрали паспорта и куда-то их унесли, попросив подождать. Посмотрели письма. Через десять минут Михаил, глава погранслужбы (так он нам представился) сообщил, что нам отказано во въезде на территорию Молдовы, так как мы не смогли подтвердить цель своего визита. Я им показала письмо. Они в ответ - "мы не видим никакого письма", - отметила М.Минскер.

Пограничная полиция выдала журналистам справку об отказе во въезде по причине "невыполнения условий, установленных ст. 8 Закона 200 от 16 июля 2010 года о режиме иностранцев в Республике Молдова или другими нормативными актами".

По словам М.Минскер, сотрудники погранслужбы угрожали применить к оператору съемочной группы физическую силу.

Это не первый случай запрета на въезд в Молдавию российским журналистам. На прошлой неделе Пограничная полиция запретила въезд в страну журналистке "НТВ" Ираде Зейналовой. На второй день она приехала по приглашению президента Игоря Додона и взяла интервью у него. Однако вышедший в воскресенье репортаж на "НТВ" вызвал бурю негодования со стороны представителей правящей в Молдавии коалиции, а также в социальных сетях.

В прошлом году въезд в республику был запрещен главному редактору федерального еженедельника "Российские Вести" Дмитрию Ермолаеву, главному редактору еженедельника "Аргументы и факты" Игорю Черняку, корреспонденту газеты "Комсомольская правда" Дарьей Аслановой, журналистке ВГТРК Марине Сафроновой, режиссеру Алексею Самолетову, политологу Михаилу Делягину, а также другим публицистам, общественным и культурным деятелям. В июле 2017 года персоной нон-грата в Молдавии был объявлен вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин, который является также представителем президента России по Приднестровью и сопредседателем молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

И.Додон ранее осудил действия властей и обещал разобраться в ситуации.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ТЕЛЕЖУРНАЛИСТЫ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]