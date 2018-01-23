Эрмитаж потратит более 1 млн рублей на борьбу с тараканами, клопами и крысами

Эрмитаж объявил конкурс на оказание услуг по дератизации и дезинсекции территории и помещений в зданиях музея.
Как говорится на сайте госзакупок РФ, начальная цена контракта составляет 1,1 млн рублей. Услуги должны будут предоставляться в 2018 и 2019 годах. Травить насекомых и грызунов будут в Зимнем дворце, Малом Эрмитаже, Старом и Новом Эрмитаже, Эрмитажном театре, здравпункте, Меншиковском дворце, Главном штабе и Фондохралинище.
Согласно техническому заданию, обработка помещений от насекомых должна проводиться с апреля по октябрь 2 раза в месяц, с ноября по март - не чаще одного раза в месяц. Дератизация будет осуществляться на территориях и в помещениях 1 раз в месяц.
Для уничтожения тараканов, клопов, блох, мух, комаров и крысиных клещей рекомендуется использовать средство "Кукарача" или аналогичное ему. Для борьбы с черными, серыми крысами и домовыми мышами применят "Шторм Б".
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