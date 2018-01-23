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СНГ 23.01.2018 13:46

Эрмитаж потратит более 1 млн рублей на борьбу с тараканами, клопами и крысами

Эрмитаж объявил конкурс на оказание услуг по дератизации и дезинсекции территории и помещений в зданиях музея.

Как говорится на сайте госзакупок РФ, начальная цена контракта составляет 1,1 млн рублей. Услуги должны будут предоставляться в 2018 и 2019 годах. Травить насекомых и грызунов будут в Зимнем дворце, Малом Эрмитаже, Старом и Новом Эрмитаже, Эрмитажном театре, здравпункте, Меншиковском дворце, Главном штабе и Фондохралинище.

Согласно техническому заданию, обработка помещений от насекомых должна проводиться с апреля по октябрь 2 раза в месяц, с ноября по март - не чаще одного раза в месяц. Дератизация будет осуществляться на территориях и в помещениях 1 раз в месяц.

Для уничтожения тараканов, клопов, блох, мух, комаров и крысиных клещей рекомендуется использовать средство "Кукарача" или аналогичное ему. Для борьбы с черными, серыми крысами и домовыми мышами применят "Шторм Б".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ЭРМИТАЖ, НАСЕКОМЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]