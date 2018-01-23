Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0842 RUR   0.0301 GBR   2.3777 TRY   0.4493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Янв 26 Янв

Макроэкономика 23.01.2018 13:33

Прямые иностранные инвестиции в мире упали на 16% в 2017 году - ООН

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 2017 году упали на 16% и составили $1,52 трлн по сравнению с пересмотренными $1,81 трлн годом ранее, сообщается в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

При этом в июне прогнозировался рост на 5%.

Сокращение ПИИ было отмечено по итогам второго года подряд. В основном оно обусловлено снижением активности в сфере покупок иностранцами компаний в США и Великобритании.

"Дорога на пути к восстановлению ПИИ все еще ухабиста, - заявил генеральный секретарь ЮНКТАД Мукиса Китуйи. - Хотя в развивающихся странах они оставались на уровне, аналогичном предыдущему году, по-прежнему крайне необходимо больше инвестиций в сектора, которые могут способствовать достижению целей устойчивого развития. Стимулирование ПИИ для устойчивого развития по-прежнему остается проблемой".

Приток инвестиций в развитые страны в 2017 году рухнул на 27% - до $810 млн, в том числе в Северной Америке - на 33%, в Европе - на 27%. В то же время в Австралии был зафиксирован рост на 11%.

ПИИ в развивающиеся страны в прошлом году увеличились на 2%, достигнув $653 млрд.

В странах с переходной экономикой показатель упал на 17% - до $55 млрд, что является минимумом с 2005 года, в основном из-за сокращения в России (на 17%, до $31 млрд) и слабого притока инвестиций в большинстве стран СНГ.

После трех лет роста объем трансграничных сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в 2017 году сократился на 23% - до $666 млрд. Тем не менее, этот показатель входит в тройку максимальных за последние десять лет, отмечается в сообщении.

"Улучшение перспектив экономического роста, объемов торговли и сырьевых цен закономерно указывают на потенциальное увеличение глобальных ПИИ в 2018 году, - полагают эксперты ЮНКТАД. - Однако повышенные геополитические риски и неопределенность в политике могут оказать влияние на масштабы и характер восстановления ПИИ в 2018 году. Кроме того, налоговая реформа в США, вероятно, окажет существенное влияние на инвестиционные решения американских компаний, работающих за рубежом, что скажется на глобальной картине инвестиций".

Как ожидается, объем ПИИ по итогам 2018 года вернется к отметке в $1,8 трлн. Рост глобального ВВП прогнозируется на уровне 3,1%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, БИЗНЕС, ИНВЕСТИЦИИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]